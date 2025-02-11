بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان إحسان الترك

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان منير مكرم "عضو نقابة المهن التمثيلية، تطورات حالة الفنان إحسان الترك، بعد نقله إلى المستشفى.

الفنان منير مكرم ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:"الفنان إحسان الترك يخضع للفحص والمتابعة في المستشفى، ومازلنا في انتظار التقارير الطبية من الأطباء، بشأن خضوعه للجراحة".

زوجة الفنان إحسان الترك، كانت قد أعلنت في تصريحات صحفية، عن نقل زوجها إلى المستشفى، إثر معاناته من إنسداد في الشرايين، وحاجته إلى نقل الدم، موضحة أنه قد يخضع لجراحة لبتر القدم.

الفنان إحسان الترك، كان قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في مسلسل "فهد البطل"، وذلك بعد الرسالة التي وجهها إلى بطل المسلسل أحمد العوضي، وحديثه في مقطع فيديو عن ظروفه الصحية، و تأثيرها على حالته المادية.