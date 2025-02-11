لقاء الخميسي تشيد بالنجم حسين فهمي: "شكرًا على وجودك في عالم الفن"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة للنجم حسين فهمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت معبرة عن تقديرها الكبيره له: "الأستاذ والنجم الكبير والقدير المثقف المهذب الذي يقدر الفن والفنانين ويحترم الجميع أياً ما كان قدرهم، شكرًا على المصداقية والتواضع والاخلاق الحميدة والكلمة الصادقة الجميلة".

وتابعت: "شكرًا على المجهودات العظيمة، شكرًا على وجودك في عالم الفن والمحبة والسلام".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، غادة طلعت وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

"مش عايزة أجيب سيرته".. ماذا قالت ريم البارودي عن أحمد سعد؟

كارول سماحة بفستان جريء ونسرين طافش بإطلالة أنيقة.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

تارا عماد تنشر فيديو لحظة وضع المكياج.. وسلمى أبو ضيف تغازلها (صور)