أزمة جديدة.. شيرين عبد الوهاب أمام القضاء بسبب هذه الأغاني

كتب-مصطفى حمزة:

تواجه المطربة شيرين عبد الوهاب، عدة قضايا جديدة بعد صدور حكما لصالحها بالتعويض، في نزاعها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

مصدر من شركة روتانا في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" هناك قضايا أخرى ، إلى جانب القضية التي صدر فيها حكم مؤخرا ، وهي الخاصة بحذف أغاني اللي يقابل حبيبي، و بتمنى انساك، و هنحتفل".

وتابع،:" القضايا تخص بلاغات قدمت بشأن طرح المطربة، أغاني ، ما زال على البال، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، إذ قامت شركة روتانا، بتقديم البلاغات و أقامت الدعوى، والتدخل لحجب الأغاني من موقع يوتيوب، و كافة مواقع التواصل الإجتماعي".

ومن ناحية أخرى، بدأت نيابة الشيخ زايد، ومباحث تكنولوجيا المعلومات، التحقيق في البلاغ المقدم من الشاعر الغنائي طارق عبد الستار، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، عقب تداول أغنية بعنوان "كل الحاجات"، من تأليفه، بصوت المطربة ، وطرحها عبر موقع يوتيوب، و منصات مواقع التواصل الإجتماعي، بدون إذن منه.

محامي المطربة شيرين عبد الوهاب "المستشار ياسر قنطوش"، كان قد أكد ، في تصريح لـ"مصراوي"، نهاية نزاعها مع شركة روتانا ، و قال ،:" الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية ، واضح وصريح، ويؤكد على أن شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، ليست لديها أي صفة أو حق، في حذف الأغاني التي تخص المطربة شيرين عبد الوهاب، وأوضح أن العقد الموقع بينهما، انتهى سريانه".

وتابع،:" في ضوء التأكيد على نهاية العقد، تم الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويض قيمته 2 مليون جنيه لصالح المطربة، بسبب التدخل في حذف أغانيها الثلاثة ، وهي اللي يقابل حبيبي، و بتمنى انساك، و هنحتفل".

قنطوش، أضاف:" الحكم نهائي، و أغلق ملف قضائي عمره 3 سنوات، ويحق للمطربة طرح ما تراه من أعمالها القادمة، وفي حالة تدخل الشركة ، و حذف أي أغنية ، بموجب هذا الحكم ، يحق لنا المطالبة بالتعويض".