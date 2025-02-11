تركي آل الشيخ يروج لحفل الموسيقار عمر خيرت تكريمًا لمسيرته الفنية

كتبت- سهيلة أسامة:

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل الموسيقار عمر خيرت، تكريمًا لمشواره الفني.

ونشر آل الشيخ مقطعًا من بروفات الحفل عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "ستكون ليلة الموسيقار عمر خيرت مختلفة عن أي ليلة له من قبل، أنا عارف بقول إيه".

يحمل الحفل عنوان "أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، ويُقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

الموسيقار عمر خيرت، يقدم مؤلفاته بمشاركة أوركسترا ضخم، ويتولى قيادته المايسترو العالمي Matthew Freeman، والمايسترو المصري وليد فايد.

الحفل، المقرر بثه عبر قنوات mbc، والمنصات الرقمية، يشهد تقديم باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار عمرخيرت، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، ومن بينها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء الثاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.

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