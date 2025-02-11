عمرو وهبة مع غادة عبد الرازق من كواليس مسلسل "شباب امرأة"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان عمرو وهبة متابعيه بصورة جديدة له مع الفنانة غادة عبد الرازق من كواليس مسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

ونشر وهبة الصورة عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" وعلق مازحًا: "داخل أصور مشهد مع أستاذة غادة بس".

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

مسلسل "شباب امرأة"، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

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