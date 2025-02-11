رمضان 2025.. عبير صبري تروج لمسلسل "الحلانجي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، بوستر مسلسل "الحلانجي" الذي تُشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت عبير البوستر عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل الحلانجي رمضان بإذن الله ، بطولة النجم محمد رجب، والمنتج ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام".

مسلسل "الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

عبير صبري شاركت في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

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