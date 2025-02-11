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صور.. نجاة الموزع الموسيقي عمرو الخضري من حادث سير

11:09 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    من تهشم سيارة عمرو
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    عمرو الخضري
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كتب-مصطفى حمزة:
أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري، نجاته من حادث تصادم، وتهشم مقدمة سيارته.

الموزع الموسيقي عمرو الخضري، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،: "قدرالله وماشاء فعل، عملت حادثه بعربيتي، و الحمد لله على كل حال".

وتعاون الموزع عمرو الخضري، مؤخرا مع الفنان دياب، في أغنية "رقصة الوداع"، و المطرب مسلم ، في أغنية "مش قادر أنسى"، وتولى أيضا توزيع أغنية "سهلة"، للمطرب محمد فضل شاكر.

الموزع الموسيقي عمرو الخضري، تولى توزيع أغاني أغلب نجوم الأغنية، ومنهم فضل شاكر "أبقى قابلني"، و "عايش ومش عايش"، و شيرين عبد الوهاب "خاصمت النوم"، و "تيجي نتراهن" تامر عاشور، والمطربة أصالة "حيطة سد"، و أنغام "هتشتاقوا"، و نوال الزغبي "الحفلة".

عمرو الخضري حادث سير الموزع الموسيقي عمرو الخضري
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