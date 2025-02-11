سماء إبراهيم ترثي والدتها في ذكرى وفاتها الأولى

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة سماء إبراهيم ذكرى وفاة والدتها الأولى برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت سماء صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، وعلقت قائلة: "أمي رحمة الله عليها، مر عام على الرحيل وما زالت دعواتك لنا تملأ الكون، وقلبي لا ينبض إلا باسمك يا أمي، يا صديقة عمري ورفيقة كفاحي وسندي، كلمات الدنيا الرقيقة لا تكفي للتعبير عن جمالك وصبرك وكفاحك، ولطالما حلمت بأن أكون كما تمنيتي لي، لأنك كنتي دومًا تتمنين لي وللجميع السعادة في كل ما يفعلون".

واختتمت قائلة: "أتمنى من الله أن يرحمها ويعفو عنها، ويتقبل دعائكم لها، فهي كانت إنسانة رقيقة حقيقة".

يذكر أن الفنان سماء إبراهيم شاركت في مسلسل "موضوع عائلي 3"، بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضًا:

"مش عايزة أجيب سيرته".. ماذا قالت ريم البارودي عن أحمد سعد؟

روجينا بصحبة عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان من كواليس "حسبة عمري".. وغادة عبدالرازق تعلق