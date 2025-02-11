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"مش عايزة أجيب سيرته".. ماذا قالت ريم البارودي عن أحمد سعد؟

10:00 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

ريم البارودي

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كتب - معتز عباس:

حلَّت الفنانة ريم البارودي، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على فضائية "الحياة".

وكشفت ريم عن موقف الفنان أحمد سعد من وفاة والدها، وقيامه بتقديم واجب العزاء.

ووجه عمرو الليثي سؤالًا لريم البارودي: "أحمد سعد عزاكي لما الوالد مات"، لترد عليه، قائلة: "لا مش عايزة اتكلم، مش عايزة اتكلم خالص، مش عايزة أجيب سيرته".

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وبسؤالها، هل الزيجة الثانية أفضل من الأولى، أجابت ريم، قائلة: "هي على حسب، ما أنا بشوف كل واحد على حسب حياته ماشية ازاي، لكن الزيجة الثانية أحسن بالتأكيد من الأولى ومفيش مقارنة".

وأضافت: "أنا بعد قصتي عشان ارتباطي بزوجي السابق وهو فنان ومعروف، كنا طالعين مع بعض وكانت الخلافات قدام الناس، أنا بعد كدة قولت أنا مش هتكلم ومش هحكي".

وتشارك ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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