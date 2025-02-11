تارا عماد تنشر فيديو لحظة وضع المكياج.. وسلمى أبو ضيف تغازلها (صور)
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت تارا، مقطع فيديو لها، وهي تضع "الميكاج"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كت، كت، كت، يا له من يوم جميل".
تفاعل نجمات الفن من إطلالة تارا عماد، أبرزهن الفنانة سلمى أبو ضيف، وإنجي كيوان.
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تارا عماد يُعرض لها ضمن مسلسلات رمضان 2025، الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.
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