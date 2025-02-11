حدث بالفن| وفاة نجل فنانة وجنازة شقيق شهيرة وتفاصيل حادث مي الغيطي
12:08 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ملك زاهر تكشف تفاصيل خلافها مع شقيقتها ليلى وتعرضها لوعكة صحية، رانيا محمود ياسين تساند والدتها في جنازة شقيقها بمسجد الحصري، وفاة ابن الفنانة إنجي مراد بعد رحيلها بيوم واحد، مي الغيطي تكشف تطورات حالتها بعد تعرضها لحادث في تايلاند، تامر أمين يعلق على جدل فيديو أحمد حلمي مع زوج كارمن سليمان، وغيرها من الأخبار.
مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسلات رمضان 2025 ملك احمد زاهر مي الغيطي وفاة ابن الفنانة إنجي مراد جنازة شقيق الفنانة شهيرة ريهام حجاج في مسلسل أثينا بسمة بوسيل شافكي المنيري راغب علامة تامر أمين حدث بالن
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