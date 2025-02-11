كارول سماحة بفستان جريء ونسرين طافش بإطلالة أنيقة.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

راغب علامة يرقص مع معجبة على المسرح في حفل غنائي كبير (صور وفيديو)

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عصر غريب يتظاهر فيه الحقير بالكرامة، والخائن يبشر بالوفاء، والمنافق يدافع عن الأمانة".

كارول سماحة

شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها صورًا لها عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت خلالها مرتدية "فستان جريء"، وعلقت: "الليلة الماضية كان لها قصتها الخاصة".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البساطة هي التطور النهائي".

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على استعداد للذهاب".

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة مع جمهورها، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

محمود البزاوي

نشر الفنان محمود البزاوي، صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أستاذ محمود بزاوي أخطر خطير ورمضان كريم".