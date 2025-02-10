ريم البارودي: "مش بحب الراجل يلبس حلق" | فيديو

كتب - معتز عباس:

حلَّت الفنانة ريم البارودي، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على فضائية "الحياة".

وعلقت ريم ، على قيام بعض الفنانين والمطربين، بإرتداء الحلقان، كنوع من الموضة وتقليد الغرب، قائلة: "ارتداء الفنانين الحلقان في ودانهم، ظاهرة مش صحيحة ومش صحية، عشان في أجيال طالعه بتتفرج عليهم، احنا مش في أوروبا عشان نشوف ونقلد، لازم نشوف اية اللي بيليق علينا ونحتفظ بالثقافة بتاعتنا".

وأضافت: "أنا عن نفسي مابحبش أشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق، لو راجل اتقدملي يلبس حلق هرفض الزواج منه، لا خالص غلطة وندمانة عليها".

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وتشارك ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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