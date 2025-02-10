ريم البارودي تحسم الجدل وتكشف كواليس تصالحها مع سمية الخشاب.. ما القصة؟

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ريم البارودي كواليس تصالحها مع الفنانة سمية الخشاب، وذلك خلال ظهورها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت ريم إنها بالفعل تصالحت مع سمية الخشاب، مرادفة: "أنا وسمية حبايب، والخلاف ما بينا انتهى، هي مامتها توفيت وأنا عزتها، وأنا والدتي توفى عزتني، وطول الوقت بنهزر على الواتساب ونسأل عن بعض وبنعيد على بعض".

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وتشارك ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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