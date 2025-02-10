سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "سكر الكرة الأرضية" (صور)

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راغب علامة يرقص مع معجبة على المسرح في حفل غنائي كبير (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار، من أحدث ظهور لها بجوار البحر.

ونشرت سارة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: توهج بشكل مختلف عندما تضع الأولوية لنفسك".

ونالت الصور، إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "أنوثتك هي الأولى في الجمال دائما"، "قمر ومنورة البحر"، "سكر الكرة الأرضية"، "رائعة الإطلالة"، "إيه الجمال ده يا قلبي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sarah‎‏ (@‏‎sarahahmedsalama‎‏)‎‏

يذكر أن، سارة سلامة شاركت مؤخرا في مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وهو من بطولة سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، ومن تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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