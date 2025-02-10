ملك زاهر تكشف صفات شريك حياتها المستقبلي: "عايزة أتجوز راجل زي بابا"

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي".

وكشفت ملك، عن علاقتها بوالدها أحمد زاهر، وصفات شريك حياتها المستقبلي، قائلة: "بابا أعز صاحب ليا وهو بطلي المفضل، أنا عايزة أتجوز راجل زي بابا، نفسي أتجوز راجل زي أبويا نفس الحنية، وبيخاف عليا بجد ويدعمني وعايزني أنجح وأكبر، ومش عايزه يقلل مني، ويكون متفاهم ويحوتني لأني شخص حساس جدًا محتاج معاملة خاصة".

وتشارك ملك زاهر، في رمضان 2025، بطولة مسلسل "سيد الناس"، الذي يضم، عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة، حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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