"جالي اكتئاب ومابكلش".. ملك زاهر تكشف أسباب خسارة وزنها بشكل كبير

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن أسباب انخفاض وزنها، وظهورها بشكل نحيف الفترة الماضية.

وقالت ملك خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها الصغير ، إنها تعرضت لحالة اكتئاب شديدة وامتنعت عن الاكل تماما، وظلت تعتمد على شرب المياه فقط لمدة تصل شهر.

وأضافت: "خسيت اوي بس مش بطريقة صحية، ووشي دخل لجوا، والناس فكراني تعبت، ولما بقيت كويسة جرعت أكل تاني، المشكلة لما بتخسي بطريقة غير صحية وترجعي تاكلي بتتخني فورا، ولحقت نفسي بسرعة، عملت دايت وروحت الجيم، واستخدمت أدوية للمساعدة في التخسيس تحت إشراف طبيب".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة، حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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