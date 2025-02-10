راغب علامة يرقص مع معجبة على المسرح في حفل غنائي كبير (صور وفيديو)
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كتب - معتز عباس:
أحيا المطرب اللبناني، راغب علامة، حفلًا غنائيًا من تنظيم شركة "بلومار ايفنت"، بمدينة الدومينيكان.
أشعل راغب علامة الحفل الغنائي، وظهر في مقطع فيديو نُشر عبر قناة "OTV" اللبنانية، وهو يرقص مع إحدى المعجبات على المسرح.
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يذكر أن آخر أغنية أطلقها راغب علامة هي " بيروت ولا روما"، التي طرحها أغسطس الماضى، من كلمات فلبينو أحمد وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إيلي بربر.
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