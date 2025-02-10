إعلان

راغب علامة يرقص مع معجبة على المسرح في حفل غنائي كبير (صور وفيديو)

07:39 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة يرقص مع معجبة في حفل غنائي في لبنان
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة يرقص مع معجبة في حفل غنائي في لبنان
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة يرقص مع معجبة في حفل غنائي في لبنان
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة يرقص مع معجبة في حفل غنائي في لبنان
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة يرقص مع معجبة في حفل غنائي في لبنان
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة يرقص مع معجبة في حفل غنائي في لبنان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب اللبناني، راغب علامة، حفلًا غنائيًا من تنظيم شركة "بلومار ايفنت"، بمدينة الدومينيكان.

أشعل راغب علامة الحفل الغنائي، وظهر في مقطع فيديو نُشر عبر قناة "OTV" اللبنانية، وهو يرقص مع إحدى المعجبات على المسرح.

View this post on Instagram

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

يذكر أن آخر أغنية أطلقها راغب علامة هي " بيروت ولا روما"، التي طرحها أغسطس الماضى، من كلمات فلبينو أحمد وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إيلي بربر.

اقرأ أيضا..

أحمد سعد يستمتع بوقته داخل الطائرة رفقة ابنته.. ونجوم الفن يعلقون

رانيا محمود ياسين تساند والدتها في جنازة شقيقها بمسجد الحصري (صور)

راغب علامة راغب علامة يرقص مع معجبة شركة بلومار ايفنت أغنية بيروت ولا روما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ما لم يأخذه بالسلاح لن يأخذه بالأموال".. نشطاء يتساءلون: ممن سيشتري ترامب غزة؟
عاجل| أول رد من إسرائيل على تأجيل حماس إطلاق سراح الأسرى
عاجل| تحذير وطلب من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء وطلبات التصالح