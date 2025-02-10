أحمد سعد يستمتع بوقته داخل الطائرة رفقة ابنته.. ونجوم الفن يعلقون

راغب علامة يرقص مع معجبة على المسرح في حفل غنائي كبير (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

شارك المطرب أحمد سعد متابعيه، على السوشيال ميديا، مقطع فيديو مع ابنته داخل طائرته الخاصة.

ونشر سعد الفيديو على "انستجرام"، وظهر رفقة ابنته الصغيرة، معلقًا: "حبيبة أبوها".

حاز الفيديو على إعجاب نجوم الفن والغناء، أبرزهم، هيثم شاكر، عبير صبري، محمد العمروسي، مينا عطا الله، ندى كرم.

وأطلق أحمد سعد ألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا" في حفل غنائي الأسبوع الماضي، والذي شهد حضور عددً كبيرا من نجوم الفن والغناء.

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ويتعاون سعد في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: مدين، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، نادر حمدي، منة القيعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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