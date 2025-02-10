مي الغيطي تكشف تطورات حالتها بعد تعرضها لحادث في تايلاند (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة مي الغيطي، تطورات حالتها الصحية بعد تعافيها إثر تعرضها لحادث سير بسيارتها في تايلاند.

ونشرت الغيطي، صورا لها خلال رحلة علاجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيه ناس كثيرة بتسألني أنا كنت مختفيه ليه.. من ٧ شهور كنت في حادثة حصلت في تايلاند، اتخبطت بعربية نقل فالعربية اللي كنت فيها، واتصبت إصابات بالغة.. حصلي كسر في حوضي، وإصابة في العمود الفقري، وكان عندي إصابات داخلية ونزيف داخلي وتلف في الأعصاب في رجلي.. قعدت في المستشفى أسابيع في تايلاند ورجعت مصر علشان أكون مع أهلي وأتعالج وسط دعمهم".

وتابعت: "مكنتش حابة أشارك اللي حصل وقتها، كنت محتاجة وقت أتعافى بعيد عن أي ضغط.. بعد علاج طبيعي فترة وكل شوية نكتشف حاجة جديدة.. أنا دلوقتي أحسن بكتير جدا الحمد لله ودي حاجة محدش كان متخيلها بعد فتره نسبيا قليلة".

واستكملت: "حاسة إني كنت عايزة أشارك ده دلوقتي عشان أقول إن الجسم عنده قدرة رهيبة على الشفاء.. أقوى بكتير مما نتخيل وأن التعافي بياخد وقت، بس بييجي".

وأضافت: "لو إنت بتمر بوقت صعب.. أرجوك كون صبور مع نفسك عشان عدم فقدانك إيمانك انك هتكون أحسن بجد بيفرق في قدرتنا على تحمل الصعاب".



يذكر أن، آخر أعمال مي الغيطي كان مسلسل"مسار إجباري" الذي عرض عام 2024 ، وشارك في بطولته أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة ورشدي الشامي، وآخرين،وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.