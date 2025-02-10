أحدث ظهور لـ نسرين طافش.. والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البساطة هى التطور النهائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "طول عمرك نجمة، جمالك يا نسرينو، مفيش كلام يوصف جمالك، أناقة وجمال ورقي، ما شاء الله، ملكة جمال، الحلوة نسرين".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي وعدد من الفنانين، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا لعرضه حتى الآن.

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