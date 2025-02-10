وفاة ابن الفنانة إنجي مراد بعد رحيلها بيوم واحد

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كتب- هاني صابر:

أعلن سامر حقي زوج الفنانة السورية الشابة الراحلة إنجي مراد، اليوم الإثنين، عن وفاة ابنهما بعد يوم من رحيل والدته.

وكتب زوج الراحلة إنجي مراد، عبر حسابه على "فيسبوك": " ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله".

وتابع: "أتراني قويًا لهذه الدرجة يا الله؟ حتى إنك لم تترك لي أحدًا ليكون كتفي في هذا العالم؟".

واستكمل: "شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها اللي كانت ناطرته بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي بهذا العالم.. كأنه روحي راحت معهم، وما بقالي غير ذكراهم والدعاء.. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ما في كلمات تكفي هذا الألم، الله يرحمكم ويمنحني الصبر".

ورحلت عن عالمنا الفنانة إنجي مراد، أمس الأحد بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية. وكتبت عبر حسابها على فيسبوك قبل وفاتها: "أنا عم أحتضر سامحوني".

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