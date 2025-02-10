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بينهم ابنة أحمد حلمي.. نجوم يجمعهم تشابه الملامح مع أبنائهم (صور)

03:33 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    لي لي ابنة منى زكي
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    لي لي
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    محمود ونجله محمد
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    لي لي احمد حلمي
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    شيرين و ابنتها
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كتب- مصطفى حمزة:

ملامح لي لي حلمي التي تشبه إلى حد كبير ملامح والدتها النجمة منى زكي، وضعتها في قوائم الأكثر رواجا على مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل.

لي لي حلمي هى الابنة الكبرى للنجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي، وتبلغ من العمر 21 عاما، وتدرس الهندسة المعمارية في بريطانيا، إلى جانب ممارسة هواية الرسم على القماش.

النجمة منى زكي والنجم أحمد حلمي، لديهما أيضا ابنين هما "سليم ويونس".

ظهور لي لي وتشابه ملامحها مع ملامح والدتها وضعها ضمن قائمة من أبناء وبنات نجوم الفن، الذين جمع التشابه في الملامح، بينهم وبين أبائهم وأمهاتهم.

وتضم القائمة، الفنان محمد عادل إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام، والمطربة شيرين عبد الوهاب وابنتها هنا، والمنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز ووالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنانة روجينا وابنتها مايا، وأحمد خالد صالح ووالده الفنان الراحل خالد صالح.

أحمد حلمي منى زكي لي لي حلمي نجوم الفن
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