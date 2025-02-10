محمد الريفي: سعيد بنجاح أغنية "بعت اللي شاريك"
03:27 م الإثنين 10 فبراير 2025
كتبت- منال الجيوشي
أعرب الفنان المغربي محمد الريفي نجم برنامج إكس فاكتور عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بعت اللي شاريك" التي طرحها مؤخرا ، مشيرا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه.
وقال الريفي: الحمد لله بدأت أرجع لجمهوري وتقديم أغاني تليق بهم، وخلال الفترة المقبلة أطرح عدد من الأغاني.
أغنية "بعت اللي شاريك" من كلمات وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.
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