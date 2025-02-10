محمد الريفي: سعيد بنجاح أغنية "بعت اللي شاريك"

كتبت- منال الجيوشي

أعرب الفنان المغربي محمد الريفي نجم برنامج إكس فاكتور عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بعت اللي شاريك" التي طرحها مؤخرا ، مشيرا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه.

وقال الريفي: الحمد لله بدأت أرجع لجمهوري وتقديم أغاني تليق بهم، وخلال الفترة المقبلة أطرح عدد من الأغاني.

أغنية "بعت اللي شاريك" من كلمات وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.