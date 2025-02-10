لهذا السبب.. لي لي أحمد حلمي تتصدر التريند (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم لي لي حلمي ابنة النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي، التريند خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت لي لي حلمي، مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، قالت فيه: "أنا لي لي حلمي فنانة من مصر، عمري 21 عاما، بدأت مشروعي الخاص كوسيلة للتعبير عن حبي للفن والموضة معًا، حيث أقوم بالرسم على الملابس وأعرض أعمالي الفنية من خلالها".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور والتي كانت أغلبها تشير إلى مدى التشابه الكبير بين لي لي ووالدتها منى زكي، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "شبه مامتها وصوتها، قمر طالعه لمامتك، حته من مامتها نفس العيون والشفايف سبحان الله، صوت وشكل منى زكي، عيون منى و صوتها سبحان الله، بقت شبه مامتها أوي".

يذكر أن، منى زكي قالت في تصريحات سابقة عن ابنتها لي لي حلمي، إنها تدرس الهندسة المعمارية في جامعة برايتون ببريطانيا، وأنها تمتلك موهبة فنية مميزة في الرسم.

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