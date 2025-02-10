ميريام فارس تتصدر التريند بسبب الظهور الأول لزوجها

كتبت - نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ميريام فارس، خلال الساعات الماضية تريند مؤشر البحث جوجل، بسبب الظهور الأول لزوجها داني متري.

ونشرت ميريام فارس، صورة زوجها مع ابنها وهو يحمله في أحد أماكن اللهو المخصصة للأطفال، وذلك عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحرص زوجها على إخفاء وجه بالصورة.

كما نشرت ميريام، مقطع فيديو لابنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ينعاد عليك يا حبيب قلبي .. الله يبعتلك أيام حلوة أنت وكل أولاد جيلك، انتوا جيل المستقبل، انتوا أمل لبنان".

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وكانت ميريام فارس، قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة عن زوجها، إن صداقة جمعتهما لمدة 15 عاما قبل أن تتحول إلى زواج.

وأكدت ميريام، أن "داني" أب صالح لابنيهما، ولا يحب الشهرة ويطلب دائما عدم الكشف عن صوره وهويته للجمهور، متابعة: "قال لي في بداية الزواج أنه سيتزوجني ولن يتزوج معي الشهرة والجمهور والإعلام".

يذكر أن، ميريام فارس لديها طفلين هما جايدن وديف.