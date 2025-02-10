بحضور عمرو ياسين ورياض.. 15 صورة من جنازة شقيق الفنانة شهيرة

في ذكرى ميلادها.. ماذا قالت نعيمة وصفي عن أدوار الحموات التي جسدتها؟ (فيديو

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

ودع السيناريست عمرو محمود ياسين وشقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ قليل، وحيد حمدي شقيق والدتهما الفنانة شهيرة لمثواه الأخير بعد انتهاء صلاة الجنازة على جثمانه.

وشُيعت جنازة شقيق الفنانة شهيرة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ورافق السيناريست عمرو محمود ياسين جثمان خاله الراحل لتوديعه لمثواه الأخير. كما شارك الفنان محمد رياض في مراسم تشييع جنازة شقيق حماته الفنانة شهيرة.

وساندت الفنانة رانيا محمود ياسين والدتها الفنانة شهيرة في مراسم تشييع جنازة شقيقها.

وكانت رانيا محمود ياسين، أعلنت أمس الأحد عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبرحسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

وتستقبل أسرة الراحل العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

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