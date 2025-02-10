إعلان

الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة شقيق الفنانة شهيرة

01:15 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رانيا محمود ياسين مع والدتها الفنانة شهيرة (1)
  • عرض 4 صورة
    محمد رياض في جنازة شقيق شهيرة (1)
  • عرض 4 صورة
    رانيا محمود ياسين مع والدتها الفنانة شهيرة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

شُيعت عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين 10 فبراير، جنازة وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ورافق السيناريست عمرو محمود ياسين جثمان خاله الراحل لتوديعه لمثواه الأخير.

كما شارك الفنان محمد رياض في مراسم تشييع جنازة شقيق حماته الفنانة شهيرة.

وساندت الفنانة رانيا محمود ياسين والدتها الفنانة شهيرة في مراسم تشييع جنازة شقيقها.

وكانت رانيا محمود ياسين، أعلنت أمس الأحد عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبرحسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

وتستقبل أسرة الراحل العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

اقرأ أيضا:

ريهام حجاج عن"أثينا": "نوعدكم بمسلسل محترم ومهم"..وزوجها يعلق

مسجد الحصري جنازة وحيد حمدي الفنانة شهيرة عمرو محمود ياسين محمد رياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مديرة صندوق النقد: تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟