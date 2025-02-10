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الليلة.. ريم البارودي ضيفة برنامج "واحد من الناس"

01:04 م الإثنين 10 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    ريم البارودي ضيفة برنامج واحد من الناس (2)
  • عرض 3 صورة
    ريم البارودي ضيفة برنامج واحد من الناس (3)
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كتبت- منال الجيوشي
تحل الفنانة ريم البارودي، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء

وتتحدث ريم البارودي عن وفاة والدها وصدمتها بأن الوسط الفني لم يقف جانبها في هذا الموقف باستثناء الفنانة زينة، وتكشف هل قام أحمد سعد بتقديم واجب العزاء في وفاة والدها؟

وقالت ريم البارودي خلال الحلقة: "أنا عن نفسي ما أحبش أشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق"، وترد على سؤال هل تصالحت مع سمية الخشاب؟

يعرض برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين على شاشة الحياة

ريم البارودي برنامج واحد من الناس عمرو الليثي زينة
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