عبير صبري وغادة عبدالرازق تعلقان على بوستر ريهام حجاج في "أثينا"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانتان عبير صبري وغادة عبدالرازق، على بوستر الفنانة ريهام حجاج بمسلسلها الجديد "أثينا" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

وكتبت عبير صبري في رسالتها لـ ريهام حجاج: "مبروك يا روح قلبي قمر، هتكسري الدنيا إن شاء الله". فيما كتبت غادة عبدالرازق: "مبروك حبيبتي إن شاء الله تكسروا الدنيا".

وكانت ريهام حجاج، طرحت بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، أثينا رمضان ٢٠٢٥ على قنوات المتحدة إن شاء الله.. نوعدكم بمسلسل محترم ومهم".

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.