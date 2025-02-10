في ذكرى ميلادها.. ماذا قالت نعيمة وصفي عن أدوار الحموات التي جسدتها؟ (فيديو نادر)

كتب- مصطفى حمزة:

قدمت الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، شخصية "الحماة" في عدة أعمال، وكانت لها وجهة نظرها المختلفة في طريقة تقديمها.

الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، والتي تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلادها، ولدت في مثل هذا اليوم 10 فبراير عام 1923 بقرية ظاهر الجمال التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، تحدثت عن رؤيتها خلال ظهورها في برنامج "إيه رأيك؟".

وقالت نعيمة وصفي: "الحماة أم وإذا تم الطعن فيها فنحن بذلك نطعن الأم، وهناك بعض الحموات اللواتي يصفها البعض بالشريرات فقد يكون الشر ناتج عن تكوين نفسي، وصدمة تعرضت لها الحماة وهو ليس شرا بقدر ما هو دفاع عن علاقتها الحميمة بابنها أو ابنتها".

وأضافت: " فمثلا حماة واجهتها صعوبات فقدها لزوجها وظلت تربي الأبناء وتركت كل شيء من أجلهم وفجأة يتزوج الإبن وينشغل بزوجته وهناك من لديها ابن وحيد وتعلقت به جدا ولا تقبل فكرة أنه سيتركها ليكمل حياته مع شريكته وهكذا".

وعن أدوار الحماة التي قدمتها، أوضحت نعيمة وصفي: "لقد قدمت دور الحماة والأم الصارمة في العديد من الأدوار ونقلت وأخذت هذه الصورة من أمي وحماتي".

وفي حديثها عن شخصيتها كحماة في مسلسل "بنت الأيام" الذي عرض عام 1977، والذي كتبت له السيناريو والحوار وشاركت بالتمثيل فيه، فقالت: "هو من أحد أهم المسلسلات الاجتماعية والإنسانية المهمة التي ناقشت العديد من المشكلات والقضايا الحياتية ودارت أحداثه في مدينة المنصورة، وقد كانت الزميلة كريمة مختار رائعة في شخصية ربة المنزل التي تزوجت في سن صغيرة، وعاملت حماتها بحب نادر فحصدت رضاها ودعواتها".

الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، قدمت ما يزيد عن 150 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها "زوجة الغزولي" في فيلم "الفتوة"، و"بهانة الخرساء" في فيلم "رصيف نمرة 5"، و"أم المنصور علي" في فيلم "واه إسلاماه"، و"أم حسن المغنواتي" في فيلم "حسن ونعيمة"، و"والدة عيسى الدباغ" في فيلم "السمان والخريف"، و"الناظرة" في فيلم "المراهقات"، و"عصمت هانم " في فيلم "ريا وسكينة"، و"آنا جيلان الجدة التركية" في فيلم "حبيبي دائما"، بالإضافة إلى دور "عنايات هانم عمة ميزو" في مسلسل "حكاية ميزو"، وكذلك دورها في المسرحية الشهيرة "جلفدان هانم".

ورحلت الفنانة نعيمة وصفي عن عالمنا في 7 أغسطس عام 1983.