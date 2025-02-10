تامر حسني ينشر صورا من حفل السعودية.. وجوري بكر تعلق

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كتب- هاني صابر:

شارك النجم تامر حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا من حفله الغنائي الذي أحياه أمس الأحد في ختام البطولة العالمية للجولف بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من حفل ختام البطولة العالمية للجولف بالسعودية".

وتفاعل مع تدوينته عدد من الفنانين، حيث كتبت جوري بكر: "بنحبك يا تامر". وكتب مصطفى قمر: "مبروك ياتمورة ربنا معاك دايما". وعلق إدوارد بإيموجي "قلوب".

وكان تامر حسني طرح مؤخرًا أغنية "فعلا مبيتنسيش" وتعاون فيها معه المطرب رامي صبري، وتم طرحها بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب"،وهي من كلمات عمرو تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، كما قام تامر حسني بإخراج الكليب.

كما طرح تامر أيضا في أغسطس الماضي أغنيته الجديدة "يا نهار أبيض" وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين نبيل.

فيما ينتظر تامر حسني طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يخوض بطولته ويشاركه فيه محمد ثروت، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، وآخرين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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