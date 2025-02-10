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محمد رياض أول الحاضرين في جنازة شقيق الفنانة شهيرة (صور)

12:29 م الإثنين 10 فبراير 2025

محمد رياض في جنازة شقيق شهيرة

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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل الفنان محمد رياض، منذ قليل، لمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر لتشييع جنازة شقيق الفنانة شهيرة.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، أعلنت أمس الأحد عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبرحسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

وتستقبل أسرة الراحل العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

محمد رياض في جنازة شقيق شهيرة (2)

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محمد رياض شهيرة رانيا محمود ياسين مسجد الحصري جنازة شقيق الفنانة شهيرة
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