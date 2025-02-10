"تزوير" و"حجب" و"اكتئاب".. صدمات ومعارك الطلاق تشتعل وبسمة بوسيل الأحدث

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كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربتان بسمة بوسيل، وأصالة، والإعلامية بوسي شلبي، قوائم التريند بمواقع التواصل الاجتماعي مع دخول "الطلاق" قاسما مشتركا بين الثلاثة.

ورغم تعدد الأسباب والتوابع إلا أن ظل "الطلاق" فرض نفسه على أزمات المغربية بسمة بوسيل، والسورية أصالة نصري، والإعلامية بوسي شلبي، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

بسمة بوسيل

المطربة بسمة بوسيل بعد عامين من انفصالها عن النجم تامر حسني، أثارت الجدل بسبب تصريحاتها في برنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد".

وقالت بسمة: "الحب شيء مختلف عن اللي كنت فاهماه.. كنت فاهمة كل حاجة عن الحب غلط، وإن الست لازم تسمع كلام جوزها في كل حاجة بما فيها إنه يلغي شخصيتها، وقررت إني عايزة أبقى في البيت وكنت سعيدة في الأول، بعد كذا سنة بقيت مش مبسوطة، طول الوقت لوحدي والمشاكل اللي بدأت تحصل".

وتابعت: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط".

وعن حالتها النفسية، أضافت: "عشت دمار نفسي ومنومات ومفيش لايف ستايل، حياتي اتدمرت كان ممكن أقعد أعيط 3 أيام ورا بعض وأبويا كان بيقولي لو سمحتي عايز أشوفك يوم سعيدة".

بوسي شلبي

بعد 8 أعوام من رحيل الفنان محمود عبد العزيز، تعددت الأقاويل حول وقوع الطلاق بينه وبين الإعلامية بوسي شلبي، قبل وفاته.

من جانبها أصدرت الإعلامية بوسي شلبي، بيانًا صحفيًا تنفي فيه الشائعة التي تم تداولها عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام الفنان الراحل بتطليقها قبل وفاته.

و جاء في البيان: "نحيطكم علمًا بأن الخبر الذي تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بالأمس والخاص بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبدالعزيز، غير صحيح".

وتابعت: "فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أية تصريحات صحفية في هذا الشأن، فزوجي المرحوم محمود عبدالعزيز رحمه الله رجل فوق مستوى الشبهات، وكان يتمتع بحب وشعبية جارفة داخل مصر وفي كافة أنحاء وربوع الوطن العربي، وقدم على مدار حياته العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية، وأثرت في وجدان الشعب العربي".

واستكمل البيان: "وهذا الخبر قد أساء لي ولزوجي الراحل والذي عاش وتوفي وهو زوجي، وفي هذا السياق أوضح أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، والأمر محل تحقيق قضائي، وأود أن أنوه أنني أرملة المرحوم محمود عبدالعزيز وكنت زوجته الوحيدة وقت وفاته وسوف أظل زوجته إلى أن يجمعنا الله عنده".

واختتم البيان: "وكان حريًا بالقائمين على نشر تلك الأخبار تحري الدقة والمصداقية، ونحذر من يقوم بأخبار مفبركة سوف يضع نفسه تحت طائلة المسائلة القانونية، وأنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية في الرجوع على كل من أساء أو تعمد التشهير بي، وأن كافة ما تم نشره من تصريحات هي جميعها مفبركة، ونشير إلى أنه لا يعتد بثمة تصريحات في هذا الشأن إلا من خلالي أو من خلال وكيلي القانوني مكتب اللواء حسام نبيل- المحامي".

أصالة نصري

بعد 5 سنوات من الانفصال، أشعل ألبوم "60 دقيقة حياة" الصراع بين المخرج طارق العريان، وطليقته المطربة أصالة نصري.

وقام المخرج والمنتج طارق العريان بمخاطبة إدارة يوتيوب، قبل أن يتم حذف أغنية "60 دقيقة حياة"، بناءا على طلبه.

وأكد المخرج في بيان صحفي، انه بصدد حجب جميع أغاني الألبوم، التي تولى إنتاجها عبر شركته، موضحا وجود نزاع قضائي بينه وبين زوجته السابقة المطربة أصالة نصري.