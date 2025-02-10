بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يعلق (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورًا لها من أحدث ظهور.

ونشرت كارول، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الليلة الماضية كان لها قصتها الخاصة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، يسعدك يا غالية، إطلالة خلابة، سيدة العالم، راقية طول السنين، الأكثر جمالا، روعة، إيه الجمال ده".

يذكر أن، كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنية "كتير بخاف" وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع سليمان دميان.

كما طرحت "كارول" في سبتمبر الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "مختلفة" وضم 13 أغنية وهم "غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، بوسة".

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