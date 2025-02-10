فرح الزاهد بإطلالة جريئة من داخل غرفتها.. والجمهور يغازلها (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فرح الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت فرح الزاهد، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة من داخل غرفتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على استعداد للذهاب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فروحة، تجنني بالأبيض، ربنا يحميكي، قمر، جمالك جذاب، برنسيسة، ملكة جمال الفن".

يذكر أن، فرح الزاهد تشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" الذي تنتظر عرضه.

المسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، غادة طلعت، وآخرين.

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