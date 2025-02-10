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بصورة من الكواليس.. طارق لطفي يروج لـ "العتاولة 2"

11:06 ص الإثنين 10 فبراير 2025

السقا و طارق

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كتب- مصطفى حمزة:

روج النجم طارق لطفي، لمسلسل "العتاولة 2" الذي يشارك في بطولته، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر طارق لطفي، صورة من كواليس التصوير تجمعه مع النجم أحمد السقا، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وعلق: "خضر ونصار العتاولة 2".

مُسلسل "العتاولة 2" يعرض في رمضان المقبل عبر قناة mbc مصر، ويشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، نسرين أمين، جومانا مراد، أمير صلاح الدين، مي القاضي، زينب العبد ، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 2 طارق لطفي مسلسلات رمضان 2025
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