شافكي المنيري لـ بسمة بوسيل:"حياة البيوت ليست سلعة للمشاهدة "

كتب- هاني صابر:

وجهت الإعلامية شافكي المنيري، رسالة للمطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني بعد لقائها الذي أجرته ببرنامج البودكاست "عندي سؤال" المذاع على قناة المشهد.

وكتبت شافكي، عبر حسابها على فيسبوك: "في مساله طلاق الغنانين.. في الحقيقة لا أتدخل أو أعلق عندما تكون الموضوعات فيها نوع من أنواع كسر ستر البيوت والعلاقات وما حدث وهكذا، ولا عمري كنت أحب حتى أن أقدم برامج من هذا النوع فيه دخول عميق للحياة الشخصية .. هناك أيضا إعلامين وإعلاميات كثر لا تهويهم هذه النوعية وكل الاحترام لهم.. وكل واحد حر".

وتابعت: "ولكن أن تخرج زوجه الفنان (تامر حسني) في لقاء تم استضافتها فيه لأنها طليقة فنان كبير مثل (تامر حسني) حتى يكون اللقاء جذاب مشاهدات وعارفين الباقي..

الزوجة وهى موهوبة وصوتها حلو ولكنها اختارت ووافقت على الزواج مبكر وأن تبقى زوجة (هذا اختيارها هي.. وأهلها أكيد)، وأن تنجب ٣ أطفال وتعيش سنوات ثم يحدث الطلاق لتصرخ بأنها تعيسة ولم تعش وحياتها كانت منتهية؟ حتى لو حدث هذا.. هل البرامج مكان لهذا الكلام!".

واستكملت: "ضرب نجم كبير، وهذا النجم كان الزوج والأب أولا قبل النجومية، نحن لسنا ملائكة، وممكن أن تتغير الحياة وتتحول وارد، لكن فكرة الكلام عن حياة انتهت وبها أطفال ليس لهم ذنب في ذكر كل هذه القصص وأن أمهم عاشت حياة تعيسة مع والدهم وأنها أخيرا حرة.. الطلاق وارد والخلافات واردة ولكن مكانها البيت وليس غير البيت ولكن أن نفصح عن ما مر علينا علنا !! شيء أصبح متكرر، وفكرة ان ننتقم وننتقد كنوع من العقاب للطرف الآخر".

وأردفت: "أتمنى من الزوجة الرقيقة بسمة بوسيل أن لا تسمح أن تكون سلعة للمشاهدات وألا تحول تفاصيل حياتها متاحة للجميع.. حياة البيوت ليست سلعة للمشاهدة يجري إليها كثيرون غير مبالين إلا بعدد المشاهدات.. يوما ما يكبر الأطفال ويغضبون، أما النجم تامر حسني فهو محبوب جدا وناجح ومتوازن وله جمهور كبير ودايما يساعد ويتبرع للأطفال في كل مكان ودائما لا يتحدث عن زواجه أو طلاقه ولم نسمع منه إلا كل تقدير".

وأضافت: "اتمنى أن تتراجع الزوجة حتى وإن عانت فالحياة تستمر وفي استطاعتها أن تنجح وتغير من حياتها دون إعلان تفاصيلها الخاصة، أنا لا ناقة ولا جمل، وأتمنى لهذه الزوجة حياة بسيطة وناجحة فقط، يصعب عليا ان تصبح الأسرة والحياة مادة الكلام ليل نهار، هذا مجرد راي .. لكم احترامي".

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