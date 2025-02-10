ريهام حجاج عن"أثينا": "نوعدكم بمسلسل محترم ومهم"..وزوجها يعلق

في ذكرى ميلادها.. ماذا قالت نعيمة وصفي عن أدوار الحموات التي جسدتها؟ (فيديو

كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة ريهام حجاج، رسالة لجمهورها بشأن مسلسلها الجديد "أثينا" الذي تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ريهام، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، أثينا رمضان ٢٠٢٥ على قنوات المتحدة إن شاء الله.. نوعدكم بمسلسل محترم ومهم".

وتفاعل زوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة مع تدوينتها، وعلق: "ألف ألف مبروك يا حبيبتي إن شاء الله بالنجاح الكبير ليكي والشركة المتحدة وكل فريق العمل الجميل والأستاذ يحيى إسماعيل والأستاذ محمد ناير".

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.