هاجر أحمد تزور الأهرامات وميرنا نور الدين مع أحمد العوضي.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور وتلتقط صورًا أمام الأهرامات

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

جوري بكر

نشرت الفنان جوري بكر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "الحلانجي".

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد أمام الأهرامات بمنطقة الجيزة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

مريم أوزرلي

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلق: "صباح الخير".

رحمة رياض

نشرت الفنانة رحمة رياض، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "ْX"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين مع الفنان أحمد العوضي، في كواليس مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ثراء جبيل

شاركت الفنانة ثراء جبيل متابعيها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.