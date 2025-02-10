رمضان 2025.. عبير صبري تروج لمسلسل "الحلانجي"

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها أحدث صورها عبر "السوشيال ميديا" من كواليس مسلسلها الجديد "الحلانجي"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إن شاء الله".

مسلسل "الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

عبير صبري شاركت في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

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