حنان مطاوع تحتفل بتحقيق "صفحة بيضا" أعلى نسب مشاهدة على "WATCH IT"

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بنجاح مسلسلها "صفحة بيضا" بعد تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "WATCH IT".

ونشرت حنان صورة لشخصيتها في المسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل، صفحة بيضا الأكثر مشاهدة، شكرا ليكم على متابعتكم".

وتقدم حنان مطاوع بمسلسل "صفحة بيضا" شخصية تدعى "ضي" تتورط في كثير من الصراعات التي تجعل الأحداث تتصاعد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتمر بكثير من المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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