تركي آل الشيخ مع كريستيانو رونالدو ودانا وايت في أحد النزالات بـ "موسم الرياض"

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كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفعاليات "موسم الرياض" المختلفة، وبالتحديد نزالات الملاكمة "UFC"، التي تجرى على أرض المملكة وسط حضور أبرز وألمع أسماء الملاكمين من حول العالم.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X"، ظهر خلاله مع لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، ورئيس "UFC" دانا وايت، بأحد نزالات الملاكمة الخاص بفنون القتال المختلطة وتشهد حضور جماهيري كبير.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الاحتفال بنجاح فعاليات "موسم الرياض"، وكشف عن تواجد ما يقرب من 18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وكتب: " 18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، عاشوا المتعة مع الفعاليات والتجارب الترفيهية في موسم الرياض، حتى الان، الموسم ما خلص وباقي مكملين".



وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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