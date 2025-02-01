أول رد من محمد صبحي بعد اعتذار أيمن بهجت قمر بسبب لينين الرملي

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان الكبير، محمد صبحي عن اعتذار السيناريست، أيمن بهجت قمر بعد مهاجمته بسبب علاقة صبحي بالسيناريست الراحل، لينين الرملي، وأن تاريخ صبحي كان جزء كبير من نجاحه بسبب الرملي، مما سبب أزمة بينهما خلال الفترة الماضية.

وحل محمد صبحي ضيفًا على برنامج "سبوت لايت" المعروض على قناة "صدى البلد"، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس من حياته الشخصية والمهنية كشف عنها لأول مرة.

وعن اعتذار أيمن بهجت قمر قال: "بحبه جدًا وانا مسمعتش اللي قاله واللي بيعتذر عنه، ومش عايز أسمعه لأني بعتبر الإنسان اللي بيعتذر ده شيء عظيم جدًا، بس بلاش نبقى جلادين لبعض، وأيوة قول رأيك مابتحبش محمد صبحي معنديش مشكلة إنما منجرحش، وانا مسمعتش اللي قاله أيمن بس أنا بحبه، بحب شعره وشغله وبحبه هو شخصيًا لأننا اتعاملنا مع بعض بس محصلش نصيب اننا نكمل عمل فني، إنما اعتذاره له قيمة كبيرة عندي كصفة إنسانية، إنه إنسان عنده هذه الجرأة شيء عظيم".

وتابع: "وبقى فيه دلوقتي سبوبة ناس بتعمل برامج تتكلم عن الفنانين ومشاكلهم، ومسكوا كتاب عامله لينين الرملي في وقت كان هو مريض فيه بالزهايمر، وزوجته كانت تقول لي هو مش واعي، وكان يقعد مع صحفيين يكتبوا منه وبقى فيه إن أنا عذبت عبلة كامل، وكان فيه ناس من المسرحية كانوا عايزين يتكلموا قلت لهم ما تتكلموش".

وحل أيمن بهجت قمر مؤخرًا ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم، المعروض على قناة "القاهرة والناس".

وعن مهاجمته الفنان محمد صبحي قال: "ده أسوأ تصريح أنا قولته في حياتي، وكان فيه كلام وقتها على قيمة الكاتب الكبير لينين الرملي، وأنا مش أشد المتعصبين للكاتب العبقري العظيم لينين الرملي، وبشوف ان هو زي ما أبويا عمل مع سمير خفاجة، وفؤاد المهندس وشويكار عملوا رباعي عظيم، زي بديع خيري ونجيب الريحاني عملوا دويتو عظيم".

واستكمل: "بشوف أن محمد صبحي ولينين الرملي كانوا دويتو عظيم واحنا خسرنا كتير لما افترقوا، والتصريح ده قولته قبل المغرب في رمضان واعتذرت بعد الفطار على طول، وبعدين انا مقولتش ده تصريح، وانا كتبت الكلام ده في بوست لصبري فواز، ودي كانت حاجة بيني وبينه في الكومنتات، مش عامل بوست وبصرح وبعلن".

وأضاف: "وهو حد قال حاجة استفزتني على الأستاذ لينين الرملي، وانا بعتذر عن الموضوع وهفضل طول حياتي لأن محمد صبحي قيمة كبيرة، بس أنا بقول برضه محمد صبحي خسر كتير جدًا بدون لينين الرملي دي حقيقة، واتفرجوا على الأعمال العظيمة اللي عملها لينين الرملي مع محمد صبحي كانوا ميكس خطير".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان الكبير محمد صبحي كانت بمسرحية "فارس يكشف المستور" وعرضت على مسرح مدينة سنبل، وشهدت حضور جماهيري كبير.

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