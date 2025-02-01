"قالوا اني عذبتها".. ماذا قال محمد صبحي عن علاقته بالفنانة عبلة كامل؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان الكبير، محمد صبحي عن علاقته بالفنانة الكبيرة، عبلة كامل، وبالأخص بعد مشاركتها له بطولة مسرحية "وجهة نظر" عام 1989.

وحل محمد صبحي ضيفًا على برنامج "سبوت لايت" المعروض على قناة "صدى البلد"، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس من حياته الشخصية والمهنية كشف عنها لأول مرة.

وعن تعاونه مع الفنانة عبلة كامل في مسرحية "وجهة نظر" قال: "قالوا اني عذبت عبلة كامل، وبخصم لها كل يوم، ومتغاظ إنها غطت عليا، رغم إني المخرج والمنتج والبطل، فإزاي هجيب ممثلة عشان أفشل، ده أنا بحبها وبتحبني، وعلاقتنا كانت جيدة جدًا".

تدور أحداث مسرحية "وجهة نظر" في إطار كوميدي، حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة ويأتي لهم عرفة الشواف، الأعمى الذي كان في السجن وخرج فيأتي إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم، وشارك ببطولة المسرحية نخبة من نجوم المسرح المصري وهم هناء الشوربجي، محمود أبو زيد، شعبان حسين، عزة لبيب، تأليف لينين الرملي.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان الكبير محمد صبحي كانت بمسرحية "فارس يكشف المستور" وعرضت على مسرح مدينة سنبل، وشهدت حضور جماهيري كبير.

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