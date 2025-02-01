"ربنا يكفينا شر الظلم والقهر".. حمزة العيلي ينعى موظف دار الأوبرا المنتحر

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان حمزة العيلي، موظف دار الأوبرا المنتحر الذي ترك وراءه رسالة مؤثرة، وتصدر بسبب هذا الموقف محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر العيلي صورة الموظف الراحل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ونعاه برسالة مؤثرة وقال: "الله يرحمك يا هاني يا حبيبي، كان إنسان في غاية الاحترام والتهذيب والرقي والنزاهة على مدار عمره كله اللي فناه في دار الأوبرا وكان مخلصًا وخدومًا وواجهة مشرفة لها واخرتها تم اتهامه بفسوة، صعبت عليه نفسه وأخذها في قلبه وقرر الاستقالة ولكن لم يرحموه".

وتابع: "وتم التحقيق معه وواجه ظلمًا وإجحافًا مما جعله ينهي حياته وفي رقبته ثلاث بنات وترك هذه الرسالة لتكون شبحًا مفزعًا فتاكًا يطارد كل من ظلمه، وصدقًا ستران أيها الظالم وستدفع الثمن مؤلمًا، ربنا يكفينا شر الظلم والقهر، الانتحار لحظة ضعف وحزن شديد تفتك بصاحبها وتجعله يضحي بروحه في سبيل التخلص من آلامها".

يذكر أن، الفنان حمزة العيلي يشارك بعدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، مسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين ومن المقرر عرضهما ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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