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نجل محمد هنيدي يهنئه بعيد ميلاده: 60 سنة من الكفاح.. وكل سنة وأنت سندي

05:26 م السبت 01 فبراير 2025
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    محمد هنيدي ونجله أحمد
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    نجل محمد هنيدي
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    محمد هنيدي ونجله أحمد
  • عرض 10 صورة
    محمد هنيدي مع ابنه أحمد
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    الفنان محمد هنيدي
  • عرض 10 صورة
    الفنان محمد هنيدي
  • عرض 10 صورة
    محمد هنيدي
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    محمد هنيدي (2)
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    الفنان محمد هنيدي
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كتبت- منى الموجي:

احتفل أحمد نجل الفنان محمد هنيدي، بعيد ميلاد والده، ونشر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورتين تجمعهما.

وكتب أحمد تعليقا على الصورة الأولى "60 سنة من الكفاح و18 سنة ورتني فيهم إن أنت أحن أب أنا كنت ممكن أتمناه من ربنا"، وتعليقا على الصورة الثانية، كتب "كل سنة وأنت أغلى ما ليا وضهري وسندي في الدنيا".

محمد هنيدي يحتفل اليوم 1 فبراير بعيد ميلاده الستين، إذ أنه من مواليد عام 1965، شارك خلال مشواره الفني بعدد كبير من الأعمال الفنية (المسرحية والسينمائية والتليفزيونية)، من أشهرها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، إسماعيلية رايح جاي، عفروتو، أرض النفاق، البخيل وأنا، حزمني يا، الابندا، عسكر في المعسكر، جاءنا البيان التالي، همام في أمستردام، حلق حوش، صاحب صاحبه، بلية ودماغه العالية، سوبر هنيدي، وش إجرام، عندليب الدقي".

جدير بالذكر أن هنيدي يواصل تصوير دوره في مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 مطلع شهر مارس المُقبل.

محمد هنيدي نجل محمد هنيدي عيد ميلاد محمد هنيدي شهادة معاملة أطفال مسلسلات رمضان 2025
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