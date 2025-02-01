أحمد الفيشاوي: "كريم عبدالعزيز نجمي المفضل والأثقل موهبة وسليمان عيد الأوسم"

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورتين له مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان سليمان عيد، ووجه رسالة لكل منهما.

ونشر الفيشاوي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع نجمي السينمائي المصري المفضل على الإطلاق الأستاذ الفنان الكبير كريم عبدالعزيز الأثقل موهبة والأطيب قلبا .. والنجم العالمي الأوسم على الإطلاق سليمان عيد".

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وعرض عام 2024.

اقرأ أيضا:

حذف أغنية "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري من "يوتيوب".. ما علاقة طارق العريان؟