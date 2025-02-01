حسن الشافعي ناعيا مشيرة عيسى: "أول حد آمن بي وعلمني"

كتب- هاني صابر:

نعى الملحن حسن الشافعي، عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 1 فبراير 2025.

ونشر الشافعي، صورة الراحلة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله..أنا لسه للأسف سامع على وفاة د. مشيرة عيسى.. أول أستاذة موسيقى لي وأول حد آمن بي وعلمني بكل حب وعطاء".

وتابع: "معنديش كلام أقوله يوفي قدرك عندي، ولكنك سوف تظلي جزء من دعائي وإلحاحي المستمر أن يغفر لكي رب العالمين".

وأضاف: "بحبك أوي يا مشيرة وقلبي موجوع قوي عليكي.. نلتقي يوم ما إن شاء الله في جنة عرضها السموات والأرض.. الحمد لله".

يذكر أن ، مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه في الموسيقى عام 1987 ، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولي بالمكسيك ، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولي بصوفيا ( ايطاليا )، وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها في حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، وكانت تشغل منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة وكرمتها أكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز في ختام الملتقى العلمي العربى الثالث .

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