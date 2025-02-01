حملة تبرع بالدم.. رسالة من حمادة هلال لأهل قريته الصنافين بالشرقية

كتب - هاني صابر:

ناشد النجم حمادة هلال، أهالي بلده الصنافين بمحافظة الشرقية، التبرع بالدم وتجميع 2000 كيس دم في الحملة التي يتم اطلاقها يوم 21 فبراير الجاري.

وقال حمادة هلال في رسالته لهم: "أهل بلدي وحبايبي اللي بتشرف بيهم.. الصنافين وأهلها وشبابها الجدعان اللي أنا عارف باذن الله ان هم هيبقوا سبب كبير لاحياء الناس، ربنا يحفظكم".

وأضاف: "إن شاء الله يوم 21 فبراير فيه حملة كبيرة للتبرع بالدم وبإذن الله تكونوا سبب لتجميع 2000 كيس دم باذن الله ويجعلكم سبب لشفاء كل مريض.. حبايبي واخواتي أهل الصنافين اللي أنا منهم وبتشرف بيهم، وتحياتي ليكم أخوكم حمادة هلال".

على جانب آخر، يشارك حمادة هلال في دراما رمضان 2025 بمسلسل"المداح 5".

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، وآخرون، وتأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

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